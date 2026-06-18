Femicidio de Agostina Vega: declara Osvaldo Fassetta, acusado de encubrir el crimen

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial con la declaración de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón en la provincia de Córdoba.

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Fassetta arribó a los tribunales durante la mañana para prestar declaración en el marco de la pesquisa que busca determinar las responsabilidades de todas las personas que habrían participado en hechos posteriores al crimen de la adolescente de 14 años.

Según la hipótesis de la fiscalía, el principal acusado, Claudio Barrelier, no habría actuado solo. En ese contexto también se encuentra imputada Soledad Andreani, quien deberá comparecer ante la Justicia este jueves.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía varios meses y ambos residían en una vivienda del barrio Cofico, lugar donde los investigadores creen que ocurrió el asesinato de la menor.

Los pesquisas sostienen que, a través de esa relación, Fassetta habría conocido tanto a Agostina Vega como a integrantes de su entorno familiar. Ahora la fiscalía intenta determinar cuál fue su participación en las maniobras posteriores al crimen.

Por otra parte, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por el presunto préstamo de un automóvil Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue hallado.

Los investigadores consideran además que la mujer habría lavado el vehículo tras el hecho. Entre los elementos incorporados al expediente figuran registros fílmicos que la muestran junto al principal acusado después de la desaparición de la adolescente.

Mientras tanto, Barrelier compareció este martes ante la fiscalía y negó cualquier participación en el crimen. Sin embargo, se abstuvo de responder preguntas durante la audiencia.

Actualmente enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado, luego de que la fiscalía agravara la acusación inicial en el marco de una causa que continúa avanzando con nuevas medidas probatorias y declaraciones testimoniales.

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el pasado 23 de mayo y entre esa noche y la madrugada siguiente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia. La principal hipótesis sostiene que, tras el crimen, el acusado mantuvo oculto el cuerpo durante varias horas antes de iniciar las maniobras destinadas a hacerlo desaparecer.