Irán amenazó con romper el acuerdo con EE.UU. si Israel no abandona el sur del Líbano

El Gobierno iraní advirtió que considerará nulo el memorando firmado con Estados Unidos si las fuerzas israelíes mantienen su presencia en territorio libanés. Israel ratificó que continuará desplegado en la zona.

Hoy 13:10

El Gobierno de Irán advirtió que podría dejar sin efecto el acuerdo alcanzado con Estados Unidos si Israel no concreta una retirada total del sur del Líbano, una condición que considera fundamental dentro de los compromisos asumidos en el reciente memorando firmado entre ambas naciones.

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La advertencia fue realizada por Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, quien sostuvo que la permanencia de tropas israelíes en territorio libanés representaría una violación directa de los términos acordados entre Teherán y Washington.

Según explicó el funcionario, el memorando firmado digitalmente por el presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masud Pezeshkian contempla garantías relacionadas con la soberanía y la integridad territorial del Líbano, incluyendo el cese de hostilidades y la retirada completa de fuerzas extranjeras.

"Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia", afirmó Bagaei, quien remarcó que desde el inicio de las negociaciones Irán exigió que el conflicto concluyera de manera integral y en todos los frentes.

El vocero agregó que una eventual permanencia militar israelí en una denominada "zona de seguridad" dentro del territorio libanés implicaría el incumplimiento del acuerdo. "En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo", advirtió.

Además, señaló que la próxima etapa de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, orientadas a alcanzar un acuerdo definitivo, dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos, especialmente aquellos vinculados al conflicto en el Líbano.

Por su parte, el Ejército de Israel ratificó que mantendrá presencia en sectores ocupados del sur libanés. Un vocero militar indicó que las fuerzas israelíes continuarán operando contra posibles amenazas y aseguró que aún permanecen abiertas las conversaciones con autoridades libanesas.

En paralelo, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano denunció una nueva violación del acuerdo luego de que un ataque atribuido a Israel contra un vehículo en el sur del país provocara la muerte de una persona pocas horas después de la entrada en vigor del memorando.

La situación vuelve a poner en tensión el frágil entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos, mientras persisten las diferencias sobre el futuro de la presencia militar israelí en territorio libanés.