Flor Peña anunció por error la muerte del padre de Messi y quedó en el centro de la polémica

La conductora aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido, pero minutos después reconoció que se trataba de una información falsa. Las redes sociales reaccionaron con fuertes críticas.

Hoy 14:40

Florencia Peña protagonizó un incómodo momento en vivo al anunciar la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, una información que poco después fue desmentida y que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió durante una transmisión de Luzu TV, cuando la conductora afirmó que había recibido la noticia del fallecimiento de Jorge Messi y comenzó a comentar las posibles consecuencias que tendría para el capitán de la Selección Argentina.

"No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir", expresó Peña al aire.

Sin embargo, pocos minutos después se confirmó que la información era falsa. El rumor había comenzado a circular en redes sociales debido al delicado estado de salud que atraviesa Jorge Messi, aunque hasta ese momento no existía ninguna confirmación oficial sobre su fallecimiento.

Ante la situación, la propia conductora rectificó lo dicho y pidió disculpas públicamente. "Era una fake... Pedimos disculpas", reconoció.

Pese a la aclaración, las críticas no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la difusión de una noticia sensible sin haber sido previamente verificada.

Por su parte, la producción de Luzu TV también se disculpó por el error cometido durante la transmisión y aclaró que la información difundida carecía de confirmación oficial.

La polémica se produjo pocas horas después de que la familia de Jorge Messi emitiera un comunicado en el que informó que el empresario se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente, al tiempo que pidió respeto por su privacidad y cuestionó las versiones no verificadas que circularon en las últimas horas.