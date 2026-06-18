Toy Story 5 presenta el impacto de la tecnología en la infancia

Toy Story 5, la última entrega de Disney y Pixar, presenta a Woody, Buzz y Jessie enfrentando a una tablet inteligente que desafía la forma en que los niños juegan y se relacionan en la actualidad.

Hoy 15:19

Después de tres décadas de historia, Woody, Buzz Lightyear y sus inseparables amigos regresan a la pantalla grande en Toy Story 5, una película que aborda una de las preocupaciones más relevantes para padres y educadores: el impacto de la tecnología en la vida de los niños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta nueva aventura, los juguetes de Bonnie descubren que ya no son el centro de atención debido a la llegada de Lilypad, una tablet con forma de rana que altera la dinámica en la habitación y plantea una pregunta crucial: ¿están las pantallas reemplazando al juego tradicional?

Andrew Stanton, director y guionista de la película, explica el enfoque de la historia afirmando: “Los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí”. Esta declaración subraya la necesidad de reflexionar sobre el nuevo entorno digital en el que los niños están creciendo.

A diferencia de las entregas anteriores, donde los enemigos eran coleccionistas o juguetes olvidados, el desafío principal en Toy Story 5 proviene de la tecnología misma. Lilypad intenta ayudar a Bonnie a interactuar con otros niños a través de chats y espacios virtuales, mientras que Woody, Jessie y Buzz defienden que la amistad se forma a través del juego y la interacción personal.

La película no busca demonizar la tecnología, sino que invita a un debate sobre el equilibrio entre el mundo digital y las experiencias reales que los niños viven. Este tema es especialmente relevante en un contexto donde las habitaciones infantiles están llenas de dispositivos tecnológicos además de juguetes.

Más allá de la nostalgia que trae, la producción de Pixar deja un mensaje poderoso: el verdadero protagonista de la infancia no es un juguete ni una pantalla, sino la capacidad de los niños para imaginar y crear. Jugar permite a los niños expresar emociones, resolver conflictos y desarrollar habilidades sociales, lo cual es insustituible en la era digital.

La película también presenta nuevos personajes que prometen capturar la atención del público, como Lilypad, la tablet inteligente, y Blaze, una niña amante de la tecnología.