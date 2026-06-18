Fernández presente en la II Jornada Provincial de Adultos Mayores y Salud Mental

Concejales de la ciudad participaron de un encuentro en Santiago Capital y adelantaron que impulsarán talleres y capacitaciones locales para promover la inclusión, el buen trato y la defensa de los derechos de las personas mayores.

Hoy 15:45

Representantes de la ciudad de Fernández participaron de la II Jornada Provincial de Adultos Mayores y Salud Mental, realizada en Santiago Capital, con el objetivo de incorporar herramientas y experiencias que permitan fortalecer las políticas locales destinadas a este sector de la población.

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Las concejales Marta Santillán y Silvia Zabala formaron parte del encuentro, desarrollado en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio. La actividad se llevó adelante bajo el lema “Promovamos acciones de mayor inclusión social y buen trato a las personas mayores”.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Salud de la provincia, Gustavo Sabalza, quien destacó la importancia de promover un abordaje integral para el cuidado de las personas mayores, mediante acciones de prevención, promoción de la salud y acompañamiento permanente.

La jornada reunió a funcionarios, profesionales de la salud, representantes académicos y miembros de distintos organismos, quienes analizaron estrategias orientadas a garantizar un envejecimiento activo y una mejor calidad de vida para este grupo etario.

Silvia Zabala valoró especialmente el contenido de las exposiciones, que estuvieron a cargo de especialistas en salud mental, trabajo social y representantes del Poder Judicial. Además, destacó la continuidad de las acciones que se vienen desarrollando en Fernández junto a organismos provinciales y el acompañamiento de la gestión encabezada por la intendente Yanina Iturre.

"La jornada nos permitió acceder a herramientas muy importantes para seguir trabajando en la defensa de los derechos de los adultos mayores y generar conciencia sobre la necesidad de erradicar cualquier forma de maltrato o discriminación", expresó la edil.

Tras la participación en el encuentro, las concejales adelantaron que ya comenzaron las gestiones para replicar esta experiencia en Fernández mediante actividades destinadas a la comunidad.

El objetivo es organizar talleres y capacitaciones orientadas a promover el buen trato, fortalecer la salud mental en la vejez y profundizar las políticas de inclusión que se desarrollan en la ciudad. Para ello, se prevé continuar articulando acciones con equipos interdisciplinarios especializados en la temática.

De esta manera, Fernández busca avanzar en nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y reforzar la concientización social sobre el respeto y la protección de sus derechos.