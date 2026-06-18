Nico Occhiato estalló tras la fake news sobre el padre de Messi: “Mi desacuerdo es total”

El creador de Luzu TV se mostró indignado y anunció posibles sanciones internas tras el error al aire de Florencia Peña.

Hoy 15:52

Un fuerte escándalo se desató en el mundo del streaming luego de que se difundiera en el aire de Luzu TV una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

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El episodio ocurrió durante el programa “El show del verano”, cuando la conductora Florencia Peña interrumpió la transmisión para anunciar la noticia, que minutos después fue desmentida por la familia Messi mediante un comunicado oficial.

Tras la repercusión, la actriz pidió disculpas al aire y reconoció que la información no estaba chequeada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el hecho generó una fuerte ola de críticas en redes sociales.

En ese contexto, el fundador y dueño de Luzu TV, Nico Occhiato, reaccionó con dureza desde su cuenta de X, manifestando su total rechazo a lo ocurrido.

“Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representa ni a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, expresó.

Además, Occhiato adelantó que el episodio tendrá consecuencias dentro de la plataforma: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, sostuvo.

El hecho se produjo en medio de un fuerte debate sobre la difusión de fake news en medios digitales y streaming, donde la inmediatez muchas veces choca con la verificación de la información.

Por su parte, la familia Messi emitió un comunicado aclarando que Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico y en recuperación, y expresó su malestar por la difusión de rumores falsos sobre su estado de salud.