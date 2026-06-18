La municipalidad de La Banda invita a participar de los actos por el “Día de la Bandera”

Las actividades comenzarán el viernes 19 con la realización del Acto Oficial.

Hoy 15:52

La Municipalidad de La Banda, a través del intendente Ing. Roger Elías Nediani, invita a toda la comunidad a participar de los actos conmemorativos organizados en homenaje al general Manuel Belgrano, al celebrarse un nuevo aniversario del Día de la Bandera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades comenzarán el viernes 19 con la realización del Acto Oficial, previsto para las 15:30 horas en las instalaciones del Club Sarmiento, donde autoridades municipales, instituciones educativas y vecinos rendirán homenaje al creador de la enseña patria.

Posteriormente, el sábado 20, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera, se llevará a cabo el Izamiento de la Bandera Nacional a partir de las 08:45hs en la Plaza Belgrano, con la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas celebraciones patrias, que permiten fortalecer los valores de unidad, compromiso e identidad nacional, manteniendo vigente el legado del general Manuel Belgrano.

Bajo el lema "Celebremos juntos los valores, la historia y la identidad de nuestra Patria", la Municipalidad de La Banda invita a todos los vecinos a acompañar y ser parte de estas significativas jornadas conmemorativas.