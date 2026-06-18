El municipio promueve el fortalecimiento de los servicios públicos en la ciudad de La Banda

Estas acciones se enmarcan en las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos y de mejora permanente de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

Hoy 15:55

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó las instalaciones del Obrador San Carlos donde fue recibido por los empleados del área que desempeñan tareas de limpieza de los espacios públicos y recolección de residuos domiciliarios a quienes se les entregó indumentaria de trabajo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas acciones se enmarcan en las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos y de mejora permanente de las condiciones laborales de los trabajadores municipales con la entrega de indumentaria y equipos de trabajo destinados al personal del Obrador San Carlos.

Esta acción representa una nueva inversión en recursos que permiten optimizar las tareas diarias que llevan adelante los empleados municipales, quienes con compromiso y esfuerzo contribuyen al mantenimiento, la limpieza y el desarrollo de los distintos sectores de nuestra ciudad.

La entrega de estos elementos no solo garantiza mayor seguridad y protección para los trabajadores, sino que también reafirma el compromiso de la gestión municipal con la dignificación del empleo público, reconociendo el valor fundamental que tiene cada agente en la construcción de una ciudad más ordenada, limpia y eficiente.

De esta manera, la gestión encabezada por el ingeniero Roger Nediani continúa impulsando acciones concretas que fortalecen las áreas operativas del municipio, brindando las herramientas necesarias para que los trabajadores desempeñen sus funciones en mejores condiciones y con mayor eficiencia al servicio de todos los bandeños.

Durante su discurso, Nediani destacó que el trabajo de limpieza que realizan los trabajadores de esta área, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, suele pasar desapercibido para muchas personas, a pesar del esfuerzo diario que implica mantener en condiciones óptimas los espacios que los bandeños utilizan todos los días.

"Para mí como intendente de la ciudad de La Banda significa mucho, porque siempre digo que venir al Obrador San Carlos es volver a mi primer casa donde comencé a trabajar hace más de 35 años, y en ese sentido, obviamente, tengo mucha gente amiga, afectos, compañeros, compañeras, que han estado siempre trabajando en el área, así que estoy muy contento y en un día como hoy que venimos a hacer la entrega de la indumentaria de trabajo para todos los empleados".

"También tendré oportunidad de participar de una parte más emotiva con las compañeras y compañeros que se han jubilado, a los que les entregaremos un reconocimiento por el trabajo que han realizado durante gran parte de su vida con los que hemos trabajado junto a la par buscando siempre mejorar los servicios para los vecinos de la ciudad de La Banda".

"La semana pasada comenzamos en el Obrador Dorrego y durante la próxima semana se va a realizar la misma entrega de uniformes en el Obrador Misky Mayu también", finalizó Nediani.

Para finalizar el acto se realizó la entrega de reconocimientos a los empleados que se jubilaron tras cumplir su periodo al servicio de la comunidad entre los que destacaron a: Galván María Teresa, Torres Juan Carlos, López Miguel Ángel, Rojas Hugo Edgardo, Chávez Víctor Aparicio, Ibáñez Juan, González Sergio Marcial, González Marcelo David, Torres German Miguel, Bohórquez Ramón Orlando, Díaz Luis Ramón, Bonetti Gladis Rosa, Morales Claudia Rosana, Quiroga Héctor Nolverto, Pérez Claudio Fermín, Villalba Carlos German, Garnica Ramón Alberto, Concha Luis Antoniο, Cáceres Roger Enrique, Franco Juan Santiago, Toledo Mario Esteban, Campos Félix Manuel, Carabajal Liliana Cristina, Soria Marta Noemí, Barraza Gabriel, Bustos José Antonio, Bustos Américo Walter, Correa Francisco, Quiroga Walter, Figueroa Felizardo, Delgado María Cristina y Castaño José Humberto.