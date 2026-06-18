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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 17º
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Escándalo en Luzu TV: Florencia Peña renunció y Ochiatto echó a la producción por difundir la fake news del padre de Messi

La medida fue anunciada luego de que en el programa El Show del Verano se informara erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi. Desde el canal calificaron el hecho como “inadmisible”.

Hoy 16:57

Nico Occhiato tomó una decisión determinante luego de que Florencia Peña comunicara al aire una fake news sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, una información que rápidamente generó repercusión y críticas en redes sociales.

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Tras expresar su indignación a través de un comunicado publicado en sus redes, el dueño de Luzu TV tomó la decisión de que la actriz y los productores responsables de difundir la noticia falsa fueran desvinculados de la empresa.

Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", reza el comunicado.

Y agrega: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

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