Florencia Peña pidió perdón tras la fake news sobre Jorge Messi: "Estoy muy avergonzada"

La conductora se expresó en sus redes sociales luego de haber anunciado por error la muerte del padre de Lionel Messi durante una transmisión en vivo. También explicó cómo recibió la información y asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

Hoy 17:03

Florencia Peña rompió el silencio luego de la fuerte polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una emisión en vivo de un programa de streaming. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la actriz pidió disculpas públicas y se mostró profundamente afectada por las consecuencias del error.

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En su descargo, Peña dirigió sus palabras especialmente a la familia del capitán de la Selección Argentina. "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", expresó.

Además, explicó que la información le llegó desde la producción mientras se encontraba al aire y aseguró que le fue presentada como un dato previamente corroborado. "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié", sostuvo.

No obstante, la conductora remarcó que no busca desligarse de lo sucedido y reconoció su responsabilidad en la difusión de la versión errónea. "Aún así me hago cargo de que soy parte del error", afirmó en el mismo mensaje.

Horas más tarde, Peña volvió a referirse al episodio durante una entrevista televisiva, donde se mostró visiblemente emocionada y entre lágrimas reiteró sus disculpas. "No estoy acostumbrada a que me pase algo así. Me dieron una noticia y me invitaron a decirla al aire. Yo voy a dar la cara porque fui la que lo dijo", manifestó.

La actriz relató que recibió la información a través de la "cucaracha", el sistema interno de comunicación entre la producción y los conductores, y que en ese momento no tenía acceso a otras herramientas para verificar el dato por cuenta propia.

"Me dijeron esa noticia y me pidieron que la dijera. Yo estaba en shock. No tenía ni el teléfono ni la computadora. Desde la producción me dijeron que estaba pasando eso y yo lo repliqué", explicó.

Según contó, apenas comunicó la información al aire le advirtieron que la noticia no estaba confirmada. "En el momento que lo replico me dicen: 'Pará, parece que no está chequeado'", recordó.

Finalmente, insistió en que jamás imaginó que el dato pudiera ser incorrecto debido a que provenía de su propio equipo de trabajo. "No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí", concluyó.