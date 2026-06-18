Mujer enfrenta cargos por amenazar de muerte a un niño en Alderetes

Una mujer recibirá una tobillera electrónica por 47 días mientras se investiga su amenaza de muerte a un niño en una escuela de Alderetes.

Hoy 17:30

El Ministerio Fiscal ha formulado una acusación en contra de una mujer, imputada como autora del delito de Amenazas agravadas por el uso de armas en perjuicio de un menor de 12 años.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Elías Acuña, solicitó que se imponga a la acusada la prisión preventiva por el término de 47 días, considerando que este plazo es adecuado para mitigar los riesgos procesales y avanzar en la investigación.

La defensa, sin embargo, se opuso a la solicitud presentada por la fiscalía, lo cual generó un intercambio de argumentos en la sala.

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, bajo la dirección de Mariano Fernández, quien fue representado por el auxiliar fiscal Elías Acuña durante la audiencia de control de la aprehensión.

Finalmente, la jueza actuante resolvió ordenar el arresto domiciliario de la acusada, junto con la colocación de un dispositivo electrónico (tobillera) y la disposición de rondas policiales sorpresivas, cinco veces al día, por un periodo de 47 días mientras se lleva a cabo la investigación.

Los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2026, aproximadamente a las 16:00 horas, cuando la imputada se presentó en la Escuela Secundaria Barrio Rincón del Este, ubicada en Ayacucho y Ruta Alternativa de Alderetes.

En ese momento, la mujer, que portaba un cuchillo metálico de 40 cm, se dirigió hacia el menor, quien estaba esperando afuera de la oficina de la Dirección, y le amenazó de muerte, manifestándole repetidamente: “te voy a matar pal pin**”.

La situación escaló cuando la imputada empujó al niño, quien fue resguardado en el interior de la oficina, mientras la mujer intentaba ingresar a la fuerza, lo que llevó a los docentes a convocar al personal policial.