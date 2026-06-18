Autorización de contadores en AFIP: todo lo que necesitas saber

La Autoridad Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina tiene regulaciones específicas para la autorización de contadores, un proceso que se ha vuelto esencial para muchos contribuyentes desde su implementación en 2003.

Hoy 18:02

En Argentina, la autoridad fiscal conocida como AFIP establece procedimientos claros para la autorización de contadores. Este proceso es esencial para que los contribuyentes puedan gestionar efectivamente sus obligaciones fiscales y recibir asesoramiento profesional.

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Desde su creación en 2003, la AFIP ha permitido que los contribuyentes designen contadores mediante un sistema electrónico que simplifica la comunicación y el seguimiento de las obligaciones tributarias. Esto se ha vuelto especialmente importante en un contexto donde la complejidad fiscal aumenta.

Para autorizar a un contador, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de la AFIP y acceder a la sección correspondiente. Es necesario contar con una clave fiscal que permita realizar transacciones seguras y verificar la identidad del usuario.

Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe seleccionar la opción de “Autorizaciones” y luego “Contadores”. Allí, se debe ingresar el CUIT del contador que se desea autorizar y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.

Es importante tener en cuenta que, para que la autorización sea efectiva, el contador debe estar inscripto y habilitado ante la AFIP, lo que garantiza que pueda ejercer su profesión de manera legal y conforme a las normativas vigentes.

Una vez realizada la autorización, tanto el contador como el contribuyente recibirán un aviso por correo electrónico confirmando la operación. Este paso es crucial, ya que permite mantener un registro de las autorizaciones realizadas y facilita futuras gestiones.

Además, la AFIP sugiere revisar periódicamente las autorizaciones vigentes, ya que es posible que se requiera actualizar o revocar autorizaciones anteriores debido a cambios en la relación profesional o en la situación fiscal del contribuyente.