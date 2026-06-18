Milei cargó contra Florencia Peña por la fake news sobre Jorge Messi: "Siempre se puede caer más bajo"

El Presidente cuestionó duramente a la conductora tras la difusión de la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi y apuntó también contra los medios de comunicación por la falta de controles y verificaciones.

Hoy 18:41

El presidente Javier Milei se sumó a la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi y lanzó una dura crítica contra Florencia Peña, quien había anunciado erróneamente el fallecimiento del padre del capitán de la Selección Argentina durante una transmisión en vivo.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario tituló su mensaje con la frase "CORPO BASURA" y cuestionó el accionar de quienes difunden información sin verificar previamente su veracidad.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo", expresó Milei al iniciar su descargo.

En ese sentido, sostuvo que la situación expone la manera en que algunas personas manejan información sensible sin realizar los controles correspondientes. Además, consideró que el episodio resulta grave incluso más allá de la falsedad de la noticia, por tratarse de aspectos vinculados a la vida privada de una persona.

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", afirmó.

El jefe de Estado también aprovechó para extender sus críticas al periodismo en general y a ciertos medios de comunicación, a los que acusó de difundir información falsa o agraviantes sin asumir responsabilidades posteriores.

Por otra parte, destacó la decisión adoptada por las autoridades del canal de streaming tras el escándalo y consideró que hubo una reacción institucional frente al error cometido.

"Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información", señaló Milei, al tiempo que contrastó esa actitud con la que, según él, mantienen otros medios ante situaciones similares.

En el tramo final de su mensaje, el Presidente volvió a cuestionar a sectores de la prensa por lo que considera una falta de autocrítica y aprovechó para insistir en sus habituales críticas al sistema de medios.

"Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral", escribió antes de cerrar su publicación con una de sus expresiones características: "CIAO!".

Las declaraciones de Milei se produjeron pocas horas después de que Florencia Peña pidiera disculpas públicamente por haber difundido la falsa información y explicara que el dato le había sido transmitido por la producción del programa durante la emisión en vivo.