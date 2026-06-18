Causa Cuadernos: extripulantes de vuelos presidenciales declararon sobre el traslado de equipajes a Santa Cruz

Ocho exintegrantes de la flota oficial brindaron testimonio ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Varios coincidieron en que no pueden asegurar si determinadas valijas eran sometidas a los controles habituales en los aeropuertos.

Hoy 18:57

El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos incorporó este jueves nuevos testimonios vinculados a los vuelos presidenciales realizados durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

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Ante el Tribunal Oral Federal N° 7 comparecieron ocho exintegrantes de la flota aérea presidencial, quienes se desempeñaron en distintas funciones relacionadas con la organización y operación de los viajes oficiales. Las declaraciones estuvieron centradas en los procedimientos de traslado y control de equipajes en las aeronaves utilizadas por las máximas autoridades nacionales.

Durante la audiencia, varios de los testigos señalaron que no estaban en condiciones de confirmar si ciertas valijas trasladadas con destino a Santa Cruz eran sometidas a los controles de seguridad habituales que se aplican al resto de los pasajeros y equipajes en los aeropuertos.

Uno de los ex pilotos relató que nunca observó inspecciones sobre equipajes pertenecientes a funcionarios y recordó que, en algunas ocasiones, las valijas eran trasladadas directamente desde helicópteros hasta los aviones presidenciales.

En el mismo sentido, otro ex tripulante explicó que los equipos móviles de escaneo no se utilizaban de manera permanente y mencionó un episodio puntual en el que se intentó revisar bolsas que contenían obsequios transportados durante un viaje oficial.

Los testimonios también abordaron aspectos operativos de los vuelos. Algunos declarantes indicaron que la carga de equipajes estaba a cargo del personal de ceremonial, mientras que las pertenencias de la tripulación sí eran sometidas a controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria antes de ser ubicadas a bordo.

Asimismo, uno de los exintegrantes de la flota señaló que en determinadas oportunidades trasladó documentación y resúmenes de prensa hacia El Calafate, material que era entregado a personas que aguardaban en la plataforma aeroportuaria.

Hasta el momento, de acuerdo con lo expuesto en las audiencias, ninguno de los pilotos y tripulantes que declaró ante el tribunal pudo acreditar de manera concluyente que determinados equipajes transportados en vuelos oficiales hubieran atravesado los controles y escáneres de seguridad habituales.

El debate oral continuará la próxima semana con nuevas declaraciones testimoniales que buscarán aportar más detalles sobre la logística y el funcionamiento de los vuelos presidenciales durante el período investigado.