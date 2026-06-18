Adrián Suar y Griselda Siciliani celebran el cumpleaños de su hija Margarita

Adrián Suar y Griselda Siciliani rinden homenaje a su hija Margarita en su cumpleaños número 14 con conmovedores mensajes y recuerdos en redes sociales.

Hoy 19:22

La celebración del cumpleaños número 14 de Margarita, hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, se convirtió en un emotivo intercambio público de afecto entre ambos padres.

La adolescente fue homenajeada en redes sociales con mensajes y recuerdos de su niñez, mostrando la vigencia de un vínculo familiar que se mantiene sólido y entrañable.

Las publicaciones de Suar y Siciliani no solo retrataron la evolución de Margarita, sino que también reflejaron la sensibilidad de cada uno para conmemorar una fecha que sigue teniendo un significado profundo.

“Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui”, escribió el productor y actor junto a una imagen de su hija cuando era pequeña, sentada en unas escaleras.

Tanto Suar como Siciliani eligieron palabras sentidas y recuerdos visuales para homenajear a su hija, dejando claro el lugar central que ocupa en sus vidas.

Griselda Siciliani optó por una dedicatoria igualmente afectuosa, compartiendo una foto de Margarita en plena niñez. “14 años. Hija hermosa. Te amo. Siempre a tu lado!” escribió la actriz, celebrada por sus seguidores.

Las imágenes y textos publicados funcionaron como un álbum familiar abierto al público, demostrando que el amor de padres sigue siendo el motor principal de sus vidas.