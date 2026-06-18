Recuperaron bienes robados de una vivienda y detuvieron al presunto autor en Añatuya

El sospechoso, un joven con antecedentes, fue apresado tras una investigación policial que permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos de una casa en refacción.

Hoy 20:28

Una rápida intervención policial permitió esclarecer el robo cometido en una vivienda del barrio Centro de la ciudad de Añatuya y recuperar todos los bienes sustraídos. Como resultado del procedimiento, un joven señalado como presunto autor del hecho fue detenido por disposición de la Fiscalía de turno.

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De acuerdo con la investigación, el ilícito se registró en una casa en refacción ubicada sobre calle Italia. Allí, desconocidos ingresaron tras forzar una ventana y se llevaron diversos elementos de valor, entre ellos una guitarra, un parlante, un colchón y herramientas de trabajo, incluyendo un rotomartillo.

Tras la denuncia radicada por el propietario del inmueble, un joven de 26 años, personal de la Comisaría Comunitaria N° 41 y de la Sección Robos y Hurtos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13 inició las tareas investigativas para identificar a los responsables.

A partir de diferentes averiguaciones y el seguimiento de pistas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor, un joven domiciliado en el barrio 120 Viviendas, quien habría comercializado los objetos sustraídos poco después de concretado el robo.

En el marco de la pesquisa, los investigadores localizaron a las personas que habían adquirido los bienes. Al ser informadas sobre la procedencia ilícita de los elementos, una mujer de 59 años y un hombre de 60 colaboraron con la causa y realizaron la entrega voluntaria de los objetos.

Gracias a estas actuaciones, los uniformados lograron recuperar la totalidad del botín y reunir pruebas que vincularían al sospechoso con el hecho investigado.

Con los elementos de convicción incorporados a la causa, la Fiscalía ordenó la inmediata detención del acusado, quien fue localizado y apresado mientras circulaba por la vía pública.

Los bienes recuperados serán restituidos a su propietario una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por el delito contra la propiedad.