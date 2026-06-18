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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 14º
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Internaron a César Sena en el área de salud mental de un hospital de Chaco

El condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski fue trasladado desde el Complejo Penitenciario I al Hospital Perrando tras sufrir una crisis. La información fue confirmada por su abogado defensor.

Hoy 21:32
César Sena

César Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue internado en el área de salud mental del Hospital Perrando de Resistencia, provincia de Chaco.

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La información fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna, quien indicó que el traslado se realizó desde el Complejo Penitenciario I, donde el condenado permanece alojado desde su detención por el crimen que conmocionó al país.

Según trascendió, Sena habría atravesado una fuerte crisis que motivó su derivación al centro asistencial. Actualmente permanece bajo atención en el sector de psiquiatría del hospital.

De acuerdo con lo manifestado por Osuna, su defendido recibía tratamiento especializado antes de quedar detenido, pero ese seguimiento médico se habría interrumpido una vez que ingresó al sistema penitenciario.

La novedad se conoció a pocos días de cumplirse siete meses de la sentencia dictada por un jurado popular que lo declaró culpable del asesinato de Cecilia Strzyzowski.

En ese mismo juicio también fueron condenados a prisión perpetua sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron considerados partícipes primarios del crimen.

Por otra parte, la defensa informó que ambos solicitaron una entrevista con la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Dolly Fernández. Hasta el momento no se dieron a conocer los motivos del pedido ni si la audiencia fue concedida.

El caso de Cecilia Strzyzowski se convirtió en uno de los hechos policiales y judiciales más impactantes de los últimos años en la Argentina, debido a la gravedad del crimen y a la relevancia política y social de los condenados dentro de la provincia del Chaco.

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