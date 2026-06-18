Revelaron cómo reaccionó Jorge Messi al enterarse de la falsa noticia sobre su muerte

En medio del escándalo generado por la fake news difundida en un programa de streaming, Celia Cuccittini contó cómo vivió la familia la situación y compartió la inesperada respuesta del padre de Lionel Messi.

Hoy 21:20

La polémica por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi continúa generando repercusiones. En las últimas horas, se conoció cómo reaccionó el padre de Lionel Messi al enterarse de que su supuesto fallecimiento había sido anunciado en un programa de streaming y replicado rápidamente en redes sociales.

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La información fue revelada por Ángel de Brito durante una emisión de LAM, donde contó que mantuvo una conversación con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección Argentina y esposa de Jorge Messi.

Según relató el conductor, la mujer se encontraba acompañando a su marido en una clínica cuando se produjo el escándalo mediático que terminó con la difusión de la falsa noticia.

"Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dijo que fue horrible", comentó De Brito al aire, en referencia al impacto que tuvo la situación en el entorno familiar.

Sin embargo, en medio de la tensión y la preocupación que generó el episodio, Jorge Messi reaccionó con una frase que sorprendió a todos.

De acuerdo con el conductor, Celia le contó que su esposo siguió de cerca la repercusión del caso y expresó con humor: "Qué quilombo que armé".

La revelación se conoció pocas horas después de que Florencia Peña volviera a pedir disculpas públicamente por haber difundido la información errónea durante una transmisión en vivo. La conductora aseguró que recibió el dato desde la producción del programa y reconoció que cometió un error al comunicarlo sin contar con una confirmación fehaciente.

El episodio generó una fuerte controversia en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, además de una ola de mensajes de solidaridad hacia la familia Messi, que debió enfrentar la difusión de una noticia falsa vinculada a la salud de Jorge Messi.