Importante procedimiento policial para detener a cuatro personas con marihuana en un vehículo

Cuatro personas que viajaban a bordo de un auto fueron detenidas en la zona oeste. Viajaban hasta la ciudad de Frías con una importante cantidad de marihuana.

Hoy 22:08

En un procedimiento realizado alrededor de las 20.30 horas, efectivos de la Policía de Santiago del Estero interceptaron un vehículo en avenida Libertad, a metros de la rotonda con la ruta 9, a la altura del barrio John Kennedy, en la zona oeste de la ciudad Capital.

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Se trató de un Chevrolet Joy negro en el que viajaban cuatro sujetos, quienes quedaron detenidos luego de que los uniformados hallaran marihuana en el interior del auto. Si bien no se precisó la cantidad exacta, se informó que se trataba de un volumen importante de droga.

Los detenidos viajaban desde la ciudad Capital con destino a la ciudad de Frías y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia y posibles responsabilidades adicionales.