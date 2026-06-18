Norma Fuentes inspeccionó los trabajos de mejoras de la plazoleta José Luis Cabezas en el barrio Los Telefónicos

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, supervisaron las obras que buscan recuperar y modernizar este espacio público con nuevos juegos, iluminación y mobiliario urbano.

Hoy 22:13

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron los trabajos de puesta en valor de la plazoleta José Luis Cabezas, ubicada en el barrio Independencia, sector Los Telefónicos, una obra que tiene como objetivo recuperar y mejorar este emblemático espacio público para vecinos y familias.

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Las autoridades recorrieron el lugar para verificar el avance de las tareas y dialogar con los habitantes de la zona y con los equipos responsables de la ejecución de la obra, que se realiza íntegramente con recursos y personal de las áreas operativas del municipio.

"Estos trabajos permitirán que el espacio sea mucho mejor aprovechado por los vecinos, quienes contarán con una plazoleta completamente renovada para reunirse, compartir y disfrutar de buenos momentos en un entorno más cómodo y seguro", afirmó la jefa comunal.

"Es un pilar de nuestra gestión acondicionar y generar nuevos espacios públicos en cada barrio, incorporando a la ciudad más de 67 hectáreas de áreas verdes durante los últimos años", expresó.

Por su parte, Benavente resaltó "la importancia de continuar mejorando los espacios públicos a pesar de la compleja situación económica nacional, en este caso mediante la utilización de fondos y recursos humanos y materiales propios del municipio".

"Vamos a priorizar una administración ordenada y responsable para satisfacer las demandas de los habitantes de cada barrio", señaló.

Los trabajos contemplan la renovación de caminerías, mejoras en la iluminación, la colocación de nuevo mobiliario urbano y la incorporación de juegos infantiles y pistas de salud de alta calidad, que contribuirán a brindar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a quienes visiten la plazoleta.