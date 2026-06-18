Añatuya: dos graves accidentes viales mantuvieron en alerta a los servicios de emergencia

Los accidentes dejaron como saldo a un menor con lesiones de gravedad y a otro joven hospitalizado tras un choque contra un camión.

Hoy 23:10

La tranquilidad de la ciudad se vio interrumpida este jueves por dos violentos siniestros viales ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales dejaron como saldo a un menor con lesiones de gravedad y a otro joven hospitalizado tras un choque contra un camión.

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El hecho más preocupante ocurrió alrededor de las 19.00 horas, en inmediaciones de la Escuela Técnica N°4. Un alumno de 12 años, identificado como de apellido Barrientos y domiciliado en el barrio El Triángulo, fue embestido violentamente por una motocicleta Honda mientras intentaba cruzar la avenida al salir del establecimiento educativo.

El impacto fue de tal magnitud que el niño quedó tendido sobre el asfalto con una herida visible en su pierna derecha. Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Zonal de Añatuya, el médico de guardia confirmó que presentaba fractura de tibia y peroné, lo que obligó a su derivación de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Santiago del Estero para una intervención quirúrgica.

Según los primeros reportes, el rodado era conducido por una menor de 15 años, acompañada por otra adolescente. Ambas menores también fueron trasladadas al nosocomio local debido a las dolencias sufridas tras el choque.

La fiscal de turno, Dra. Sobrero, ordenó el secuestro de la motocicleta involucrada y dio intervención a Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Casi en paralelo, otro siniestro vial movilizó a los servicios de emergencia en la intersección de Avenida del Trabajo y Alem. Por causas que se intentan establecer, una motocicleta Guerrero 110cc, guiada por un joven de apellido González, impactó contra la puerta del acompañante de un camión que circulaba por calle Alem, conducido por un hombre de apellido Gorosito.

El motociclista, quien circulaba de Oeste a Este por la avenida, manifestó no haber advertido el cruce del camión, lo que impidió que lograra frenar a tiempo. Debido al impacto, el joven fue trasladado por personal de Sanidad Municipal hacia el Hospital Zonal para recibir atención médica.

Las autoridades locales reiteran el pedido de extrema precaución al circular por la vía pública, especialmente en horarios de salida escolar y zonas de alta circulación vehicular, ante la preocupante seguidilla de accidentes registrados en la jornada de hoy.