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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 12º
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Policiales

Tragedia vial: móvil de la policía chocó a motociclistas y mató a un hombre, una mujer embarazada y dejó herida a una niña de 8 años

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30 de este jueves. Por causas que aún se investigan, un móvil policial embistió a dos motociclistas, ocasionando el fallecimiento de dos personas, dejó grave a una menor de edad y posteriormente colisionó contra un colectivo.

Hoy 05:41

Un trágico siniestro vial se registró en las últimas horas sobre calle Antenor Álvarez, en cercanías de avenida Lugones, donde, según informaron familiares de las víctimas, un móvil policial impactó contra dos motocicletas que se encontraban detenidas esperando la habilitación del semáforo.

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De acuerdo con la información brindada por integrantes de la familia a Diario Panorama, como consecuencia del fuerte choque murió en el lugar una pareja, fueron identificados como Yohana Ibañez, de 26 años, y Sergio Gordillo, de 54, quienes se desplazaban junto a su hija en una de las motocicletas involucradas.

Según el relato de los familiares, la pareja se encontraba detenida en el semáforo en rojo cuando fue embestida por el patrullero. A raíz de la violencia del impacto, ambos sufrieron lesiones fatales y fallecieron en el lugar.

Además, señalaron que Yohana Ibañez cursaba un embarazo de cinco meses al momento del accidente.

En tanto, la hija de las víctimas, una niña de 8 años, sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde permanece internada recibiendo asistencia médica.

Los familiares también indicaron que, tras la colisión, el móvil policial continuó su marcha sin detenerse en el lugar, una circunstancia que deberá ser determinada por la investigación judicial correspondiente.

Tras el hecho, personal policial y equipos de emergencias trabajaron en la zona, mientras se realizaban las primeras pericias para establecer las causas y la mecánica del siniestro.

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