Tras el choque que mató a una pareja, el móvil policial terminó incrustado contra un colectivo en Av. Belgrano

El segundo siniestro ocurrió en la intersección de avenida Belgrano y Antenor Álvarez. El chofer del transporte público sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital Regional.

Hoy 01:22

El móvil policial involucrado en el trágico siniestro vial ocurrido en Antenor Álvarez y avenida Lugones, donde murieron dos personas y una niña resultó gravemente herida, protagonizó minutos después un segundo accidente al impactar contra un colectivo de la línea 110.

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De acuerdo con la información recabada, tras la primera colisión el patrullero continuó su recorrido por calle Antenor Álvarez hasta llegar a la intersección con avenida Belgrano, donde terminó chocando contra una unidad del transporte urbano de pasajeros.

Como consecuencia del impacto, el conductor del colectivo sufrió lesiones de carácter leve y fue asistido por personal médico que llegó al lugar. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Ramón Carrillo para una mejor evaluación.

En el lugar los efectivos realizaron las correspondientes tareas de investigación, entre ellas el test de alcoholemia a los involucrados.

El segundo siniestro se produjo en el marco de la secuencia de hechos iniciada minutos antes en Antenor Álvarez y Lugones, donde el mismo móvil policial colisionó contra motocicletas que se encontraban detenidas en un semáforo, provocando la muerte de Yohana Ibañez, de 26 años, y Sergio Gordillo, de 54, además de dejar gravemente herida a una niña de 8 años que permanece internada en el Cepsi.

Tras ambos episodios, efectivos policiales y peritos trabajaron en distintos puntos de la ciudad para relevar pruebas y reconstruir el recorrido realizado por el patrullero.