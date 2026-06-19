Las impactantes imágenes del accidente en Antenor Álvarez y Lugones que dejó dos muertos y una niña gravemente herida

El siniestro involucró a un móvil policial y motocicletas que se encontraban en la intersección. Las víctimas fatales fueron una mujer embarazada de cinco meses y su pareja.

Hoy 01:01

La ciudad se encuentra conmocionada por el grave siniestro vial ocurrido en la intersección de Antenor Álvarez y avenida Lugones, donde perdieron la vida dos personas y una niña de 8 años resultó con heridas de gravedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes registradas tras el accidente reflejan la magnitud de la tragedia y el importante operativo desplegado por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho involucró a un móvil policial y motocicletas que se encontraban sobre la calzada al momento de la colisión.

Como consecuencia del impacto, fallecieron Yohana Ibañez, de 26 años, y Sergio Gordillo, de 54, quienes viajaban junto a la hija de la mujer en una de las motocicletas involucradas.

Además, se informó que Yohana Ibañez cursaba un embarazo de cinco meses, un dato que profundizó la conmoción generada por el siniestro.

Por su parte, la niña de 8 años sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde permanece internada bajo atención médica.

Tras el accidente, personal policial, peritos y servicios de emergencia trabajaron en la escena realizando las tareas correspondientes para preservar pruebas y establecer la mecánica del hecho.

Choque fatal policía motos