Impactante video: así fue el momento en que el patrullero embistió a la motocicleta que terminó con dos víctimas fatales

Las imágenes muestran que la familia se encontraba detenida en un semáforo en rojo cuando fue embestida por un patrullero.

Hoy 01:17

Una cámara de seguridad registró el momento exacto del trágico accidente ocurrido en la intersección de Antenor Álvarez y avenida Lugones, donde murieron Yohana Ibañez, de 26 años, y Sergio Gordillo, de 54 años, mientras que una niña de 8 años sufrió graves heridas y permanece internada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes puede observarse que dos móviles policiales circulaban por calle Antenor Álvarez instantes antes del siniestro. Al llegar a la intersección, una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas aguardaba detenida ante el semáforo en rojo.

La secuencia muestra cómo el primero de los patrulleros impacta de lleno contra el rodado en el que viajaba la familia, provocando un violento choque que terminó con consecuencias fatales.

Tras la colisión, el móvil que protagonizó el impacto continúa su marcha por la avenida, mientras que el segundo patrullero que circulaba detrás detiene su recorrido en el lugar del hecho.

Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar Yohana Ibañez y Sergio Gordillo, mientras que la hija de la mujer, de apenas 8 años, fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) debido a las graves lesiones sufridas.

Además, se conoció que Yohana Ibañez cursaba un embarazo de cinco meses, lo que profundizó la conmoción generada por la tragedia.