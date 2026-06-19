Encuentran a un hombre sin vida tras autolesionarse en Salta

Un hombre fue encontrado sin vida en Salta, aparentemente tras autolesionarse con fuego, lo que generó un amplio despliegue policial en la zona.

Hoy 01:12

Esta mañana, un amplio operativo policial se llevó a cabo en la intersección de calle Junín y avenida Entre Ríos, donde se encontró a un hombre sin vida en las cercanías, quien habría muerto debido a quemaduras. El incidente fue reportado por un vecino que auxilió al sujeto en llamas.

El suceso se inició cuando la pareja del fallecido se despertó al escuchar gritos desesperados. Inicialmente, no prestó atención, pero al oír gritos más intensos, se acercó a la ventana y observó a un hombre que se autolesionaba con fuego. “Se estaba prendiendo fuego”, comentó.

A pesar de los esfuerzos por apagar las llamas, el joven ya había perdido la vida. “Se movía de un lado para otro, pero sentado solamente incendiándose”, relató el testigo, quien logró extinguir el fuego en la puerta del antepatio.

El vecino describió las terribles condiciones del cuerpo: “Estaba quemado el pelo, las piernas, la ropa. No pasaba de los 30 años”. Al llegar al lugar, encontró al hombre acostado y sin vida, lo que contrasta con lo que vio su pareja.

En la escena, se encontró una bandeja de comida, las pertenencias del fallecido y un fuerte olor a alcohol. “Mucho olor a alcohol etílico, parece que con eso se haya autolesionado”, explicó el testigo.

Consultado sobre el lugar, el vecino mencionó que en la casa vive una mujer mayor, conocida por ofrecer comida y agua a personas en necesidad. “Parece que él, al no ver a nadie, se metió al antepatio de la señora y ahí se autolesionó”, aseguró.

A pesar de la tragedia, el testigo hizo hincapié en que la zona es muy tranquila, con gente trabajadora, aunque también se puede observar a personas en situación de calle que frecuentemente piden ayuda. “Cuando lo vi estaba solo y no había nadie en la calle”, concluyó.