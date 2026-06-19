Estado de salud de la menor herida en el accidente: se encuentra estable y fuera de peligro

La niña de 8 años que resultó herida en el accidente en el que perdieron la vida sus padres se encuentra estable, según informaron desde su entorno familiar.

Hoy 02:08

Tras ser trasladada al área de emergencias del CEPSI, el personal médico le practicó estudios y análisis, incluyendo una tomografía, y confirmó que no se detectaron lesiones graves. La menor presentó dolor en la zona abdominal y en una de sus piernas, pero permanece fuera de peligro.

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Al momento de su ingreso al hospital, la niña estaba visiblemente nerviosa; sin embargo, luego de los exámenes logró descansar. Desde la familia indicaron que aún no ha sido informada sobre el fallecimiento de sus padres.