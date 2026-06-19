Estado de salud de la menor herida en el accidente: se encuentra estable y fuera de peligro

La niña de 8 años que resultó herida en el accidente en el que perdieron la vida sus padres se encuentra estable, según informaron desde su entorno familiar.
Tras ser trasladada al área de emergencias del CEPSI, el personal médico le practicó estudios y análisis, incluyendo una tomografía, y confirmó que no se detectaron lesiones graves. La menor presentó dolor en la zona abdominal y en una de sus piernas, pero permanece fuera de peligro.
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Al momento de su ingreso al hospital, la niña estaba visiblemente nerviosa; sin embargo, luego de los exámenes logró descansar. Desde la familia indicaron que aún no ha sido informada sobre el fallecimiento de sus padres.