Estado crítico de interno tras incendio en la cárcel de Jujuy

Mauricio Abad se encuentra en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en un incendio en la cárcel de Jujuy.

Hoy 02:24

El estado de salud de Mauricio Abad, un interno de la Unidad Penal Nº 1 del barrio Gorriti, continúa siendo muy grave tras sufrir quemaduras extensas en su rostro y brazos en un incendio provocado por un compañero de celda.

Abad, condenado a prisión perpetua en mayo de 2023 por el femicidio de la adolescente Iara Sabrina Rueda, se encontraba cumpliendo su condena en el primer piso del Pabellón Nº 5 del penal jujeño.

El incidente ocurrió en la madrugada del 12 de junio, cuando Mariano Enriquez, otro interno, inició un incendio en los colchones como forma de protesta ante una situación relacionada con un familiar durante la visita del día anterior.

A pesar de sus intentos, Enriquez no logró controlar el fuego, que se propagó rápidamente entre material inflamable como bolsas de polietileno y prendas de vestir, resultando en que Abad fuera alcanzado por las llamas.

Como consecuencia, Abad perdió el conocimiento por la inhalación de humo denso y fue rápidamente trasladado a la sala de cuidados intensivos, donde se encuentra en coma inducido.

Según el último parte médico, su estado de salud es crítico, lo que genera gran preocupación entre sus familiares y el personal médico del establecimiento.

Además, se ha informado que los familiares de Abad han designado un representante legal, quien ha solicitado acceso al expediente judicial para informarse sobre las medidas adoptadas respecto a este grave incidente.