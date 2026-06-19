Detención de hombre por amenazas y agresiones en Fontana

Un hombre de 47 años fue detenido en Fontana tras amenazar y agredir a su pareja con un arma de fuego, siendo puesto a disposición de la justicia.

Hoy 03:20

Anoche, alrededor de las 23 horas, la Comisaría Segunda de Fontana recibió un llamado de emergencia sobre un hombre armado en el barrio 50 viviendas. Los agentes, en colaboración con efectivos de la Comisaría Primera y Tercera, se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos.

Al llegar, los policías se encontraron con una mujer de 44 años que relató haber tenido una discusión con su ex pareja. La mujer expresó su temor por su integridad, ya que el hombre la había lesionado y posteriormente amenazado con un arma de fuego.

Los agentes procedieron a la detención del agresor, quien fue trasladado a la división de medicina legal para su evaluación. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron una pistola calibre 22, la cual había sido utilizada para realizar las amenazas.

La víctima presentó una denuncia formal por los actos de violencia que había sufrido. La fiscalía especial de género N° 5 tomó intervención inmediata en el caso, ordenando que el hombre sea notificado de su aprehensión bajo la causa de Supuestas Lesiones y Amenazas con arma de fuego en un contexto de Violencia de Género.

Este incidente resalta la importancia de la intervención policial ante situaciones de violencia doméstica, así como la necesidad de brindar protección a las víctimas. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de las mujeres en situaciones vulnerables.

La respuesta rápida de las fuerzas de seguridad demuestra su compromiso en la lucha contra la violencia de género, asegurando que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos. Este tipo de acciones es esencial para fomentar un entorno más seguro y justo para todas las personas.