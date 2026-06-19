Robo violento a una pareja de ciegos en Santa Rosa de Lima

Una pareja de personas ciegas en Santa Rosa de Lima fue víctima de un violento robo que comprometió su calidad de vida y su comunicación con el entorno.

Hoy 04:18

Un alarmante robo ha sacudido el barrio Santa Rosa de Lima, ubicado en el oeste de la capital santafesina. La pareja de personas ciegas sufrió un asalto violento en su hogar durante la madrugada del pasado viernes 12 de junio.

Los delincuentes, al mostrar un total desprecio humano, forzaron los accesos y sustrajeron herramientas tecnológicas esenciales para su autonomía diaria.

El robo se produjo entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, cuando los malhechores utilizaron un palo de gran tamaño como palanca para romper los anclajes de la puerta de rejas principal. Tras el destrozo, lograron acceder a las dependencias del inmueble.

Hugo Rodríguez, uno de los afectados, se encontraba descansando en compañía de uno de sus perros cuando el estruendo de la abertura lo despertó. A pesar de su intento de salir al patio, los ladrones ya se habían escapado.

En cuestión de minutos, la banda se llevó una computadora, una estufa y un parlante musical de gran tamaño, elementos que son vitales para la comunicación y calidad de vida de la pareja, quienes no cuentan con un televisor debido a su discapacidad visual.

“Nosotros, al no tener televisión y al no ver, usamos el parlante para conectarlo a todo. Al no ver, esos equipos son nuestros ojos, nuestros oídos, son todo”, expresó Melina Martínez, visiblemente angustiada.

La pareja, residente en Santa Rosa de Lima durante dos décadas, nunca había sido víctima de un robo en su hogar. Tras reflexionar sobre los hechos, sospechan que los delincuentes estudiaron sus movimientos antes de actuar, basándose en el comportamiento extraño del perro guía antes del asalto.

Este violento episodio ha reavivado los reclamos por la falta de seguridad en el cordón oeste de la ciudad, donde los vecinos reportan un aumento en la delincuencia y la inacción de las fuerzas policiales.