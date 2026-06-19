Marley expone accidentalmente la relación de Ian Lucas en vivo

Durante una transmisión en vivo, Marley expuso sin querer la relación sentimental de Ian Lucas, lo que provocó la viralización del momento en redes sociales.

Hoy 06:12

En el marco de la cobertura del Mundial 2026, Marley, conocido conductor argentino, realizó una revelación inesperada sobre la vida personal de su compañero Ian Lucas. En un momento de espontaneidad, Marley comentó que Ian estaba acompañado por su novia, quien había viajado desde otra ciudad para estar con él en Kansas, lo que llevó a un divertido blooper que se viralizó rápidamente.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo del programa Show del Verano, que Marley conduce junto a Florencia Peña. Mientras discutían sobre la experiencia mundialista, el conductor, sin pensarlo, comentó: “Ian, pobre, se está recuperando. Está con la novia”. Este comentario inmediato generó risas en el equipo, pero Marley se dio cuenta de su error y trató de corregirse, aunque ya era demasiado tarde.

A pesar de su intento de retractarse, la conversación siguió y Marley proporcionó más detalles sobre la joven, a quien describió como “hermosísima” y una “bomba”. Al hablar sobre el viaje de su novia a Kansas, el conductor admitió que lo que estaba diciendo no debía ser revelado al aire.

La secuencia se volvió viral en cuestión de horas, causando que los seguidores de Ian Lucas, que hasta ese momento no tenían información sobre su relación, comenzaran a investigar sobre la joven mencionada. El nombre que emergió fue el de Renata Mónaco, una influencer de estilo de vida que comparte contenido relacionado con viajes y moda en sus redes sociales.

Se ha reportado que Ian Lucas y Renata se conocieron a través de amigos en común y que su relación habría iniciado hace varios meses. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su romance, han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluidas fotografías que muestran un beso en la vía pública.

La decisión de Renata de viajar a Kansas para acompañar a Ian durante la cobertura del Mundial fue un aspecto que la pareja había mantenido en privado hasta el blooper de Marley. Sin embargo, el conductor, con su característico estilo espontáneo, hizo que uno de los momentos más comentados de la transmisión se centrara en la vida amorosa de su compañero.

Ian Lucas, uno de los influencers más seguidos en Argentina, se encuentra en Kansas trabajando en la cobertura del Mundial junto a Marley, quien ha tenido un historial de bloopers en vivo. Este incidente no solo destacó la dinámica entre ambos, sino que también evidenció cómo la espontaneidad puede generar reacciones inesperadas en el mundo del entretenimiento.