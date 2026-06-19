Tras la polémica por la fake news, la mamá de Messi le respondió a Flor Peña

La conductora le pidió disculpas por difundir la noticia falsa sobre Jorge Messi, y Celia Cuccittini le contestó. ¿Qué le dijo realmente?

Hoy 07:59

El escándalo por la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo tras la reacción de Florencia Peña y la respuesta de la madre del capitán de la Selección Argentina.

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Peña, visiblemente conmovida, confirmó que le envió un mensaje a Celia Cuccittini para pedir disculpas tras anunciar al aire la falsa noticia en Luzu TV, hecho que provocó una ola de repudio en redes y que la llevó a dar un paso al costado de la cobertura del Mundial.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más”, explicó la conductora durante un móvil televisivo, donde se mostró compungida y entre lágrimas.

Horas después, la madre de Messi le respondió a la actriz. Según informó Yanina Latorre, “le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que –si bien no son amigas– la respeta y admira. Y que espera que puedan juntarse a tomar un café”.

El episodio también tuvo repercusiones en Luzu TV, donde varias marcas patrocinadoras habrían reconsiderado su vínculo con el ciclo. Peña destacó que intercedió para proteger al equipo de producción de posibles sanciones: “Yo fui la primera en decirle a Nico 'por favor no los eches'. Yo los quiero mucho a los chicos, cometieron un error y ya está, ¿qué se va a hacer?”.

Además, la conductora anunció que daría un paso al costado de la cobertura: “Nuestro programa es alegría, no es momento. No puedo seguir en el programa ahora”.

Peña se mostró muy afectada antes de ingresar a la función de la obra Las hijas, que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa: “Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación”.