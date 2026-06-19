Añatuya, clima ideal para actividades al aire libre: temperaturas agradables para hoy Viernes 19 de junio de 2026

Los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana con condiciones similares.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se despiertan con un clima despejado y temperaturas frescas que rondan los 10.4 °C. La sensación térmica, sin embargo, se siente un poco más fría, alcanzando los 8.3 °C, lo que invita a los añatuyenses a abrigarse un poco más.

Con una humedad elevada del 93%, la mañana se presenta con un aire fresco, pero el sol promete brillar durante todo el día. Los vientos del sur-suroeste a 12.2 km/h contribuyen a que el clima se sienta más agradable para los que decidan salir a disfrutar del día.

El pronóstico para hoy indica que se espera una máxima de 20 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de actividades al aire libre. Este clima soleado es ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana con paseos y encuentros al aire libre.

El sábado y domingo también se presentan con condiciones similares, donde la mínima del sábado será de 8.2 °C y la máxima alcanzará los 20.1 °C. De igual manera, se espera que el domingo mantenga esos valores, ofreciendo un fin de semana agradable para todos.

En resumen, para hoy, viernes 19 de junio de 2026, la mínima será de 9.9 °C y la máxima de 20 °C, con un clima soleado que invita a disfrutar de la naturaleza y del aire libre en Añatuya.