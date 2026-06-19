Super enamorada: el mensaje de Sydney Sweeney a Scooter Braun en su cumpleaños

La actriz compartió fotos junto al ejecutivo musical y destacó el impacto positivo que tuvo en su vida personal, en una publicación que generó repercusión en redes sociales.

Hoy 08:26

Sydney Sweeney publicó un mensaje de cumpleaños dedicado a Scooter Braun, en el que expresó su agradecimiento por haberle devuelto la alegría. La actriz acompañó el saludo con una serie de imágenes compartidas a través de sus historias de Instagram, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

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En la primera publicación, Sweeney aparece besando a Braun en la mejilla, junto al mensaje: “Feliz cumpleaños al hombre con el corazón más grande que conozco”. En otra imagen en blanco y negro, ambos se muestran bailando con camisetas de básquet, donde la actriz agregó: “Gracias por los bailes en la sala y por hacerme volver a sonreír. Un buen hombre es raro. Un hombre como tú es único en la vida”.

Scooter Braun es un ejecutivo, empresario e inversor estadounidense conocido por su trabajo en la industria musical, donde ha impulsado las carreras de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande.

La pareja había comenzado a generar rumores de relación en 2025, luego de conocerse en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia. Su vínculo se hizo público en abril de 2026, cuando Braun compartió una imagen junto a Sweeney en sus redes sociales, seguida de otras publicaciones donde ambos aparecen en distintos eventos y momentos compartidos.

Sydney Sweeney