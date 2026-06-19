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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 12º
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Mascotas

Buscan a Coni, una perrita de un año perdida en el barrio Santa Lucía Ampliación

La mascota, una cruza con caniche de color negro con gris, fue vista por última vez en la zona de calle Lavalle y Circunvalación. Sus dueños piden colaboración para encontrarla.

Hoy 08:47
Coni

Familiares y vecinos buscan a Coni, una perrita de un año, de color negro con gris y cruza con caniche, que se perdió en el barrio Santa Lucía Ampliación.

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Según informaron, la mascota responde al nombre de Coni y fue vista por última vez en inmediaciones de calle Lavalle y Circunvalación. Sus dueños solicitan la ayuda de la comunidad para poder encontrarla y lograr que regrese a su hogar.

En caso de verla, piden retenerla y comunicarse de manera urgente al teléfono 155150841 para brindar cualquier información sobre su paradero.

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