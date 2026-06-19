Fernández: detuvieron a un hombre y recuperaron objetos robados, entre ellos un reloj de $2 millones

La Policía logró esclarecer un robo ocurrido en el barrio Jardín tras analizar cámaras de seguridad y reunir testimonios. El sospechoso fue aprehendido y secuestraron varios elementos sustraídos.

Hoy 09:28

Personal de la Brigada de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8 logró esclarecer un hecho de robo simple ocurrido en el barrio Jardín de la ciudad de Fernández, con la detención del presunto autor y el secuestro de los elementos sustraídos, entre los que se destaca un reloj cuyo valor fue estimado en dos millones de pesos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La causa, caratulada como robo simple con autores desconocidos, se inició tras un hecho registrado en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Francisco de Uriarte.

Gracias al análisis de imágenes de las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo local, los investigadores lograron identificar a un sujeto que, durante la madrugada, realizó dos recorridos desde la vivienda afectada hacia un descampado cercano a la Ruta Nacional N° 34, trasladando distintos elementos, entre ellos una garrafa, una mochila y un televisor de grandes dimensiones.

A partir de testimonios de vecinos del barrio Matadero, la investigación permitió identificar al presunto responsable, un hombre de 28 años con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad. Con autorización de la fiscal interviniente, Dra. Virginia Abrate, se dispuso su aprehensión.

Durante el operativo, un vecino del barrio Matadero se acercó espontáneamente a la policía y entregó de manera voluntaria varios objetos que había hallado en su domicilio, entre ellos un televisor de 50 pulgadas, una garrafa, una mochila y varios relojes de distintas marcas, luego de que el sospechoso intentara retirarlos asegurando que le pertenecían.

Entre los objetos recuperados se destaca un reloj de alta gama cuyo valor fue estimado en aproximadamente $2.000.000, lo que refleja la magnitud económica del hecho.

Minutos más tarde, el personal policial logró ubicar y aprehender al sospechoso, quien vestía las mismas prendas observadas en las imágenes de seguridad, lo que permitió corroborar su vinculación con el hecho. El detenido quedó alojado en la Comisaría Comunitaria N° 35 de Fernández, a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Banda-Robles.