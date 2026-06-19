Violento choque entre un automóvil y una motocicleta dejó a un tucumano con graves fracturas

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Yutu Yacu, y el motociclista debió ser trasladado a la ciudad Capital por la gravedad de sus lesiones.

Hoy 09:39

Un motociclista de 58 años sufrió graves lesiones tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Yutu Yacu, en el departamento Río Hondo. El hecho se registró alrededor de las 20.40 del jueves y fue asistido por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 40.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un Fiat Uno Way, dominio AD725LX, conducido por Carlos Pascual Luna (66), domiciliado en Yutu Yacu, y una motocicleta Motomel Blitz 110, dominio 286-GCU, guiada por Miguel Ángel Medina (58), residente en la localidad tucumana de La Florida.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automóvil circulaba en sentido sur a norte por la Ruta Nacional 9 y, al intentar ingresar a un camino vecinal de Yutu Yacu, impactó con la motocicleta que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, Medina fue trasladado de urgencia en ambulancia al Centro Integral de Salud Termas, donde fue asistido por el médico Hugo Arturo Feraud. Allí se le diagnosticó luxofractura de cadera izquierda, fractura de tobillo izquierdo y fracturas del primero al cuarto metatarsiano izquierdo entre otras heridas.

Debido a la gravedad de las lesiones, el paciente fue derivado al Hospital Regional de la ciudad Capital, donde quedó internado para estudios y tratamiento especializado.

Por disposición del fiscal Rafael Zanni, se realizaron las pericias correspondientes, que incluyeron inspección ocular, croquis e informe técnico. Además, intervino personal de Criminalística y Seguridad Vial para la realización de los tests de alcoholemia.

En tanto, los vehículos involucrados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la Comisaría Comunitaria Nº 40, donde permanecerán hasta que sus propietarios acrediten la documentación correspondiente.