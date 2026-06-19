Joven de 24 años lucha por su vida tras chocar a un peatón con su motocicleta

El hecho ocurrió en el departamento Río Hondo y dejó como saldo tres heridos, uno de ellos en estado crítico tras sufrir un traumatismo de cráneo.

Hoy 09:42

Tres personas resultaron heridas tras un siniestro vial ocurrido en la localidad de Sotelillo, departamento Río Hondo, y uno de los involucrados permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. El hecho se registró durante la tarde del jueves y tomó intervención personal de la Subcomisaría Comunitaria de Vinará, luego de un aviso emitido desde el Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

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De acuerdo con las actuaciones policiales, Lucas Matías Herrera (24), domiciliado en Vinará, circulaba junto a Lourdes Marisol Chávez (24) en una motocicleta por el camino principal de Sotelillo. Por causas que se investigan, el rodado impactó contra Policarpo Juárez (62), vecino de Estancia Vieja, quien se desplazaba a pie.

Tras el impacto, las tres personas cayeron al suelo y fueron asistidas por vecinos de la zona, que los trasladaron de urgencia al CIS Termas. La motocicleta fue retirada del lugar del hecho.

Según el informe médico, Herrera sufrió traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, fractura parietotemporal izquierda y hematoma subdural izquierdo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece con pronóstico reservado a la espera de evaluación neuroquirúrgica.

Por su parte, Chávez presentó politraumatismos y una herida cortante en el párpado derecho, que le provocó el cierre total del ojo afectado. Posteriormente fue derivada al Hospital Demaría de la ciudad Capital para evaluación especializada.

En tanto, Juárez sufrió fractura de muñeca y de húmero derecho, por lo que permanece internado en observación.

La causa es investigada con intervención del fiscal Rafael Zanni.