Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial

La Selección enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras la goleada ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni puede quedar clasificado como líder si se dan algunos resultados.

Hoy 10:44

La Selección Argentina puede dar este lunes un paso decisivo en el Mundial 2026. Desde las 14, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria, por la segunda fecha del Grupo J, con la posibilidad de asegurar no solo la clasificación, sino también el primer lugar de la zona.

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La Albiceleste llega a este compromiso luego de un debut contundente, con goleada 3-0 ante Argelia, resultado que le permitió encaminar su camino en la fase de grupos. El partido ante Austria será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

Para asegurarse el primer puesto del grupo en esta segunda presentación, Argentina deberá cumplir con una condición principal: ganarle a Austria. Pero además necesitará que Jordania no derrote a Argelia en el otro partido de la zona.

Si se da esa combinación, el equipo de Scaloni llegará a los seis puntos cuando todavía reste una fecha por jugarse, pero ya quedaría inalcanzable para sus rivales en la pelea por el liderazgo del grupo.

Por qué Argentina podría asegurar el primer lugar antes de la última fecha

La clave está en el nuevo sistema de desempate. Aunque Austria o Argelia podrían alcanzar a Argentina en puntos en la última jornada, el primer criterio para definir posiciones ya no sería la diferencia de gol, sino el resultado entre los equipos igualados.

Por eso, si Argentina vence a Austria, quedaría por encima del seleccionado europeo en un eventual empate en puntos, ya que lo habría derrotado en el cruce directo.

Algo similar ocurre con Argelia. Si el combinado africano llega a seis unidades y alcanza a la Albiceleste, Argentina también tendría ventaja por haberlo vencido en el debut.

Recién después del resultado entre los equipos igualados aparecen los otros criterios de desempate: diferencia de goles, goles a favor, Juego Limpio y Ranking Mundial.

El panorama del Grupo J

Argentina lidera con buenas sensaciones luego del triunfo ante Argelia. Austria también ganó en su estreno, al imponerse 3-1 frente a Jordania, por lo que el duelo de este lunes puede ser determinante para ordenar la parte alta de la zona.

Jordania, en principio, aparece como el rival más débil del grupo, por lo que la Selección Argentina tiene una gran oportunidad para encaminar su clasificación a los 16avos de final como primera.

Cómo sigue el camino si Argentina avanza primera

El equipo que termine en el primer lugar del Grupo J volverá a jugar por la próxima instancia el viernes 3 de julio, desde las 19, ante el segundo del Grupo H.

Esa zona quedó muy abierta luego de una primera fecha con resultados sorpresivos: Cabo Verde empató 0-0 ante España, mientras que Uruguay igualó 1-1 frente a Arabia Saudita.

Con ese panorama, Argentina buscará resolver cuanto antes su clasificación y evitar llegar con presión al cierre de la fase de grupos.