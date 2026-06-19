El posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo que encendió la interna en Portugal

Kátia Aveiro expresó su malestar tras el empate de Portugal ante RD Congo en el debut del Mundial 2026.

Hoy 09:57

El debut de Portugal en el Mundial 2026 dejó más dudas que certezas. El empate 1-1 ante RD Congo fue tomado casi como una derrota en el entorno del seleccionado luso, que llegaba con grandes expectativas a Norteamérica y no logró imponer condiciones frente a un rival sólido y vertiginoso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El resultado generó autocrítica dentro del vestuario y fuertes reacciones puertas afuera. Una de las que más repercusión tuvo fue la de Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, quien no ocultó su bronca en redes sociales.

Siempre activa en Instagram, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores, Kátia compartió un mensaje que rápidamente encendió la interna en Portugal. Su publicación llegó en medio de los cuestionamientos hacia CR7, quien tuvo un estreno discreto y no pudo aprovechar dos chances claras.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa. Muy extraña”, escribió la cantante de 41 años.

Pese al malestar, cerró su publicación con un mensaje más esperanzador: “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”.

El like contra Bruno Fernandes

La situación no terminó con ese posteo. Horas más tarde, se viralizó un “me gusta” de la hermana mayor de Cristiano Ronaldo a una publicación que apuntaba directamente contra Bruno Fernandes.

El mensaje criticaba el rendimiento del mediocampista y señalaba: “Es otro jugador con la camiseta de la selección”.

Luego, el texto profundizaba el cuestionamiento: “En un momento en el que la selección portuguesa necesita urgentemente un líder, él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás”.

El gesto fue interpretado como un dardo indirecto hacia uno de los futbolistas más importantes del plantel portugués, justo en un contexto de tensión por el flojo arranque mundialista.

También habló Elma Aveiro

Otra de las hermanas de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, también utilizó sus redes sociales para expresar su bronca tras el empate ante RD Congo.

En su caso, apuntó contra los fallos arbitrales y sostuvo que Portugal fue perjudicada durante el partido. De todos modos, dejó un mensaje de confianza hacia el equipo.

“Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil”, escribió.

Portugal, entre la autocrítica y la presión

El empate en el debut dejó a Portugal en un clima de tensión temprana dentro del Mundial 2026. El equipo no logró confirmar en la cancha las expectativas con las que llegó al torneo y las críticas se multiplicaron rápidamente.

Mientras Cristiano Ronaldo quedó bajo la lupa por su actuación, los mensajes de su entorno familiar volvieron a exponer el nivel de presión que rodea al seleccionado luso.

Con el torneo recién comenzado, Portugal deberá reaccionar rápido para evitar que el tropiezo inicial se transforme en una crisis mayor.