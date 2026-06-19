Old Lions y Lawn Tennis vuelven a verse las caras en el clásico del rugby santiagueño

El nuevo duelo entre los dos grandes rivales cerrará el sábado la Liga del Norte Grande, en un fin de semana que también tendrá actividad juvenil, prejuvenil e infantil.

Hoy 10:32

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana cargado de actividad y con un partido que se roba toda la atención: Old Lions y Santiago Lawn Tennis volverán a enfrentarse en una nueva edición del clásico, que cerrará el sábado la Liga del Norte Grande.

Si bien ambos equipos ya no cuentan con posibilidades de quedarse con una de las dos plazas disponibles para disputar el Regional A del NOA, el clásico siempre se juega como un campeonato aparte. La rivalidad, la expectativa y la adrenalina vuelven a instalarse en la previa de un duelo que promete intensidad dentro y fuera de la cancha.

Los últimos antecedentes entre Old Lions y Santiago Lawn Tennis dejaron partidos vibrantes de principio a fin. En la primera rueda de la Liga del Norte Grande, ambos protagonizaron un emotivo empate en cancha de Lawn Tennis.

El antecedente más reciente fue el domingo pasado, en la definición del Apertura local, donde los del parque Aguirre se consagraron campeones luego de otro encuentro muy disputado.

También habrá acción juvenil e infantil

La programación del fin de semana se completará con la segunda fecha del Campeonato Anual Juvenil Copa McDonald’s, que pondrá en competencia a las divisiones M15, M16 y M17.

Los partidos juveniles se desarrollarán en canchas de Old Lions, el Polideportivo y Santiago Lawn Tennis, en otra jornada clave para el desarrollo de las categorías formativas.

Además, Santiago Rugby será sede de un nuevo Encuentro de Rugby Infantil, completando una agenda amplia para el rugby santiagueño en todas sus categorías.