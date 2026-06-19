La madre y la hermana de Paredes revelaron el detrás de su frustrado pase a River

El capitán de Boca estuvo cerca de llegar al Millonario cuando era chico, pero una charla entre lágrimas con su hermana cambió el rumbo de su historia futbolística.

Hoy 08:50

La historia ya había sido contada por el propio Leandro Paredes, pero ahora su madre y su hermana revelaron nuevos detalles del momento en el que el actual jugador xeneize estuvo muy cerca de pasar a River cuando era apenas un niño.

Myriam Benítez, madre del futbolista, recordó cómo surgió aquella posibilidad que pudo haber cambiado para siempre la carrera del mediocampista.

“Él tenía 9 años y su papá, del que yo ya estaba separada, nos habló de esa posibilidad”, contó en declaraciones a La Nación.

Según relató, el padre de Paredes lo llevó a entrenarse al Millonario y luego hubo una reunión con personas importantes vinculadas al club.

“El papá lo llevó a un entrenamiento a River y después nos juntamos con gente muy referente de River”, explicó Myriam.

Además, agregó: “Ese día tuvimos una cena con ellos y cuando volvimos a casa, Leandro fue al cuarto de la hermana”.

La charla con su hermana que cambió todo

La parte más emotiva de la historia la contó Vanesa, hermana de Paredes, quien recordó el momento exacto en el que el futbolista expresó lo que realmente sentía.

“Yo estaba acostada y él se acostó al lado mío. Le pregunté varias veces qué le pasaba y me decía que nada. Hasta que se largó a llorar y me dijo que no se quería ir a River, que quería quedarse en Boca”, relató.

Ante esa situación, Vanesa decidió intervenir y plantear con claridad cuál era el deseo de su hermano.

“Ahí salí yo y les dije: ‘Leandro no va a ningún lado, Leandro se queda en Boca’”, sostuvo.

Aquella escena familiar terminó siendo determinante para el futuro del mediocampista, que finalmente continuó ligado al club de sus amores.

La versión que había contado Paredes

El propio Paredes ya había reconocido esta historia tiempo atrás, aunque con algunas diferencias en los detalles. El futbolista había contado que tenía 5 años, que todavía no jugaba en Boca y que seis meses después apareció el Xeneize para llevarlo.

Más allá de esas variantes, el fondo de la historia se mantiene: River estuvo cerca de incorporarlo, pero el deseo de Paredes de seguir vinculado a Boca terminó pesando más.

Con el paso de los años, aquella decisión familiar tomó otra dimensión. Paredes construyó su identidad futbolística ligada al Xeneize y esa charla con su hermana quedó como uno de los momentos que marcaron su camino desde muy chico.