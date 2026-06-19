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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Dolor en las redes por la muerte de Yohana Ibañez y Sergio Gordillo: cómo era el matrimonio atropellado por un móvil policial

El accidente que terminó con la vida de la pareja dejó un profundo dolor. Tenían otros hijos y vivían en el barrio Belén.

Hoy 11:54

Santiago del Estero permanece consternado tras la muerte de Yohana Ibañez, de 38 años, y Sergio Gordillo, de 40, quienes fueron embestidos por un patrullero mientras se encontraban detenidos en un semáforo sobre Antenor Álvarez y Av. Lugones. Yohana cursaba un embarazo de cinco meses al momento del accidente. Su hija de 8 años también resultó herida, pero se encuentra estable y fuera de peligro.

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Amigos y conocidos de la pareja compartieron mensajes de dolor en redes sociales, recordando la humildad y generosidad de Yohana y Sergio. “Tuve la dicha de conocerte, trabajar contigo. Fuiste tan buena y noble. Me quedo con cada charla, cada mate compartido, cada risa. Que brille la luz eterna para ti. Justicia para Yohana”, escribió Agustina.

Quienes los conocían destacaron su compromiso. Yohana trabajó un tiempo como ordenanza en la escuela del barrio Belén y, pese a la falta de recursos, llevaba alimentos a su casa para preparar chocolatadas para los niños. Su esposo realizaba changas para colaborar con el sustento familiar.

Yohana Ibañez y Sergio Gordillo Yohana Ibañez y Sergio Gordillo

“Siempre la recordaremos con esa humildad. A pesar de las dificultades, ella hacía todo lo posible por los demás”, relató. Otro mensaje señalaba: “Yohana, amiga mía… el cielo se llevó hoy a la persona más linda. Gracias por tu risa, por tu abrazo, por existir. Te voy a extrañar toda la vida. Hasta siempre, Yohanita. Que brille para vos la luz perpetua. ¡Justicia por Yohana!”.

La pareja tenía otros cuatro hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida de sus padres en medio del dolor de familiares, amigos y vecinos que los recuerdan.

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