Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina vs. Austria en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina vs. Austria en el Mundial

El juez egipcio dirigirá este lunes el segundo partido de la Selección en el Grupo J del Mundial 2026. Es considerado el mejor árbitro de su país y viene de protagonizar una curiosa situación reglamentaria en su debut mundialista.

Hoy 11:03

La FIFA designó al egipcio Amin Mohamed Omar como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará este lunes desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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El juez, de 40 años, es considerado el mejor árbitro de Egipto y cuenta con amplio recorrido en el fútbol africano. Su estilo se caracteriza por la rigurosidad, la templanza y una conducción de los partidos con “rienda corta”, rasgos que le permitieron ganar reconocimiento internacional.

Mohamed Omar viene de hacer su estreno mundialista en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, donde tuvo una actuación destacada y fue protagonista de una curiosidad: se convirtió en el primer árbitro en aplicar la cuenta de cinco segundos como tiempo límite para realizar un lateral.

Un árbitro con trayectoria internacional

Amin Mohamed Omar es árbitro internacional desde 2017, aunque dirige en la Premier League de Egipto desde 2013. Su crecimiento dentro del arbitraje africano lo llevó a participar en competencias de peso.

Dirigió en las ediciones 2019, 2021 y 2023 de la Copa Africana de Naciones. Además, aunque este es su primer Mundial mayor, ya había tenido experiencia en Copas del Mundo juveniles.

En su debut en el Mundial 2026, esa falta de experiencia en torneos absolutos no pareció pesarle. En el partido entre Corea del Sur y República Checa mostró apenas una tarjeta amarilla sobre el final y no dudó en iniciar la cuenta de cinco segundos al futbolista coreano Han-beom Lee, cuando se demoraba en realizar un lateral.

Te recomendamos: Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial

Hijo de futbolista y abogado

Nacido el 25 de septiembre de 1985, Mohamed Omar también tiene una historia familiar ligada al fútbol. Es hijo de un exfutbolista: su padre, Mohamed Omar, fue delantero del Ismaily SC de El Cairo durante las décadas del 70 y 80.

Además de su actividad como árbitro, Amin Mohamed Omar es abogado, una particularidad que se relaciona con su perfil estricto dentro del campo de juego.

Sus números como árbitro

Pese a ser un nombre poco conocido para el gran público mundialista, el egipcio acumula una extensa experiencia. En su carrera dirigió 269 partidos en distintas competiciones, mostró 980 tarjetas amarillas y registró alrededor de 25 expulsiones.

También fue convocado para arbitrar en la liga de Arabia Saudita y en etapas decisivas de copas nacionales, lo que le permitió tener roce con futbolistas de élite.

Una polémica en Egipto

El año pasado, Mohamed Omar quedó en el centro de la polémica por una queja presentada por Pyramids ante la Federación Egipcia.

El club manifestó su enojo por un arbitraje suyo y lo acusó de agredir a su entrenador, el croata Krunoslav Jurčić, luego de expulsarlo por protestar en un partido ante Ismaily SC.

La terna para Argentina vs. Austria

En el encuentro entre Argentina y Austria, Amin Mohamed Omar estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal, como asistente primero, y Ahmed Hossam Taha, como segundo línea.

El español Alejandro Hernández será el cuarto árbitro del partido.

La Selección Argentina afrontará este compromiso con la posibilidad de encaminar definitivamente su clasificación en el Grupo J, luego del debut con goleada ante Argelia.

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