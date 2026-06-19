Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina vs. Austria en el Mundial

El juez egipcio dirigirá este lunes el segundo partido de la Selección en el Grupo J del Mundial 2026. Es considerado el mejor árbitro de su país y viene de protagonizar una curiosa situación reglamentaria en su debut mundialista.

Hoy 11:03

La FIFA designó al egipcio Amin Mohamed Omar como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará este lunes desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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El juez, de 40 años, es considerado el mejor árbitro de Egipto y cuenta con amplio recorrido en el fútbol africano. Su estilo se caracteriza por la rigurosidad, la templanza y una conducción de los partidos con “rienda corta”, rasgos que le permitieron ganar reconocimiento internacional.

Mohamed Omar viene de hacer su estreno mundialista en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, donde tuvo una actuación destacada y fue protagonista de una curiosidad: se convirtió en el primer árbitro en aplicar la cuenta de cinco segundos como tiempo límite para realizar un lateral.

Un árbitro con trayectoria internacional

Amin Mohamed Omar es árbitro internacional desde 2017, aunque dirige en la Premier League de Egipto desde 2013. Su crecimiento dentro del arbitraje africano lo llevó a participar en competencias de peso.

Dirigió en las ediciones 2019, 2021 y 2023 de la Copa Africana de Naciones. Además, aunque este es su primer Mundial mayor, ya había tenido experiencia en Copas del Mundo juveniles.

En su debut en el Mundial 2026, esa falta de experiencia en torneos absolutos no pareció pesarle. En el partido entre Corea del Sur y República Checa mostró apenas una tarjeta amarilla sobre el final y no dudó en iniciar la cuenta de cinco segundos al futbolista coreano Han-beom Lee, cuando se demoraba en realizar un lateral.

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Hijo de futbolista y abogado

Nacido el 25 de septiembre de 1985, Mohamed Omar también tiene una historia familiar ligada al fútbol. Es hijo de un exfutbolista: su padre, Mohamed Omar, fue delantero del Ismaily SC de El Cairo durante las décadas del 70 y 80.

Además de su actividad como árbitro, Amin Mohamed Omar es abogado, una particularidad que se relaciona con su perfil estricto dentro del campo de juego.

Sus números como árbitro

Pese a ser un nombre poco conocido para el gran público mundialista, el egipcio acumula una extensa experiencia. En su carrera dirigió 269 partidos en distintas competiciones, mostró 980 tarjetas amarillas y registró alrededor de 25 expulsiones.

También fue convocado para arbitrar en la liga de Arabia Saudita y en etapas decisivas de copas nacionales, lo que le permitió tener roce con futbolistas de élite.

Una polémica en Egipto

El año pasado, Mohamed Omar quedó en el centro de la polémica por una queja presentada por Pyramids ante la Federación Egipcia.

El club manifestó su enojo por un arbitraje suyo y lo acusó de agredir a su entrenador, el croata Krunoslav Jurčić, luego de expulsarlo por protestar en un partido ante Ismaily SC.

La terna para Argentina vs. Austria

En el encuentro entre Argentina y Austria, Amin Mohamed Omar estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal, como asistente primero, y Ahmed Hossam Taha, como segundo línea.

El español Alejandro Hernández será el cuarto árbitro del partido.

La Selección Argentina afrontará este compromiso con la posibilidad de encaminar definitivamente su clasificación en el Grupo J, luego del debut con goleada ante Argelia.