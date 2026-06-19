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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 19º
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Benja Carrizo se consagró campeón en el torneo nacional de tenis de mesa Sub23 en Jujuy

El joven deportista santiagueño logró el primer puesto tras vencer en la final a Martín Zapatero, en un torneo que reunió a competidores de todo el país.

Hoy 14:24

El jugador Benja Carrizo se coronó campeón en el torneo del circuito nacional Challenger de tenis de mesa, categoría Sub23, que se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy. La competencia reunió a los mejores jóvenes del país y otorgó puntos para el Ranking Nacional.

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Carrizo se impuso en la final por 3 a 2 frente al local Martín Zapatero, demostrando su nivel y dejando en alto a Santiago del Estero en un certamen de gran exigencia.

Benja Carrizo Benja Carrizo

El joven campeón manifestó su alegría por el logro y la posibilidad de sumar experiencia y puntos en su carrera deportiva, consolidándose como uno de los referentes emergentes del tenis de mesa en Argentina.

Este triunfo refuerza la presencia de talentos santiagueños en competencias nacionales y es un impulso para continuar con la preparación de cara a futuros desafíos.

TEMAS Tenis de mesa
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