Convocan a docentes a ratificar la inscripción para el concurso de cargos directivos

El trámite es obligatorio para los aspirantes a director y vicedirector de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y podrá realizarse hasta el 30 de junio.

Hoy 14:53

El Consejo General de Educación, a través de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los Niveles Inicial, Primario y Modalidades, y del Nivel Secundario, convocó a los docentes preinscriptos en el concurso de títulos, antecedentes y oposición para cargos directivos titulares (director y vicedirector) de los niveles Inicial, Primario y Secundario, a efectos de notificar formalmente el inicio del período obligatorio de ratificación de inscripción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, junto a los vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los Niveles Inicial, Primario y Modalidades, y del Nivel Secundario, brindó detalles del concurso con el fin de garantizar la transparencia, el ordenamiento administrativo y la participación federal de los aspirantes en todo el territorio provincial.

Con esa finalidad se establecen directivas de cumplimiento obligatorio. Para cumplimentar el trámite, los aspirantes deberán presentarse de manera estrictamente personal y presencial en el Salón Anexo del Consejo General de Educación, ubicado en avenida Belgrano Sur N° 1.940, de lunes a viernes, de 8 a 13. El plazo improrrogable para realizar la ratificación vencerá el martes 30 de junio.

Herrera instó a los aspirantes a participar y resaltó que el Gobierno de la provincia acompaña este proceso y continuará brindando estabilidad laboral a través de cargos en titularidad, posicionando esta decisión como un eje fundamental para el sistema educativo local. Al respecto, la funcionaria resaltó que se está dando un paso fundamental para el sistema educativo, cumpliendo con la firme decisión de ofrecer la titularidad de los cargos a miles de docentes que se han preinscripto.

Respecto a la documentación obligatoria, los postulantes deben concurrir con el formulario de preinscripción online enviado previamente al correo electrónico declarado, el cual tiene que estar impreso y firmado de puño y letra por el aspirante.

Asimismo, se deberá adjuntar el título de base, la foja de servicios actualizada, el régimen de incompatibilidad docente, la declaración jurada de cargos, el documento nacional de identidad, la constancia de CUIL y el certificado de residencia.

Finalmente, se exige la presentación del certificado de buena conducta, el acta de notificación de la resolución y el certificado de aptitud física, el cual debe encontrarse vigente y haber sido expedido por la Dirección de Reconocimiento Médico Docente.