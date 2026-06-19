Comienza el pago de los planes de emergencia provinciales: así será el cronograma para Capital y La Banda

Los beneficiarios que no cuentan con tarjeta podrán cobrar desde el lunes 22 de junio. El cronograma se organizará según la terminación del DNI en Capital y La Banda, mientras que en el interior no habrá esquema de fechas.

Hoy 15:19

El Gobierno de Santiago del Estero informó que el próximo lunes 22 de junio dará inicio el pago de los planes de emergencia provinciales, destinado a los beneficiarios que perciben la asistencia de manera presencial.

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De acuerdo con lo comunicado, el cronograma alcanzará a quienes no poseen tarjeta de cobro y, en el caso de los residentes de Capital y La Banda, se realizará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El esquema previsto será el siguiente:

Lunes 22 de junio: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3 .

DNI finalizados en . Martes 23 de junio: DNI terminados en 4, 5 y 6 .

DNI terminados en . Miércoles 24 de junio: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Desde las autoridades recordaron que cada beneficiario deberá concurrir únicamente en la fecha que le corresponda, presentándose en la sucursal del Banco Santiago del Estero (BSE) más cercana a su domicilio, dentro del horario habitual de atención al público.

Por otra parte, se indicó que en las restantes sucursales del interior provincial no se aplicará un cronograma por terminación de DNI, por lo que los beneficiarios podrán realizar el cobro a partir del lunes 22 de junio de 2026.