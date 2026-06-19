Triple femicidio en Florencio Varela: la defensa de “Pequeño J” pidió su libertad y denunció aislamiento extremo

El abogado del presunto coautor de los asesinatos apeló el procesamiento y presentó un hábeas corpus. Cuestionó las condiciones de detención en una cárcel de máxima seguridad y reclamó un régimen menos restrictivo.

Hoy 16:45

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presentó una apelación contra su reciente procesamiento por el triple crimen de Florencio Varela y, en paralelo, impulsó un hábeas corpus en el que denunció las condiciones de detención a las que se encuentra sometido en el penal federal de Marcos Paz.

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El planteo fue realizado por el abogado Lucas Contreras, quien cuestionó el régimen de máxima seguridad que pesa sobre su defendido y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que regula ese sistema de alojamiento.

Según expuso en un escrito presentado ante la Justicia Federal, Valverde permanece recluido en una celda individual durante gran parte del día, con restricciones para comunicarse con familiares y con limitadas posibilidades de contacto con otras personas privadas de la libertad.

En ese contexto, la defensa sostuvo que el acusado es sometido a un aislamiento que calificó como excesivo y pidió que se disponga su inmediata libertad por considerar que se encuentra detenido en condiciones ilegales. Como alternativa, solicitó que sea trasladado a un régimen penitenciario menos riguroso.

Además, requirió que se le permitan al menos dos videollamadas semanales con su madre y su hermana, quienes residen en Perú.

El reclamo judicial se produjo días después de que el juez federal Jorge Rodríguez procesara a “Pequeño J” como presunto coautor del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, un crimen ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela que conmocionó al país por su brutalidad.

La acusación contempla la figura de homicidio agravado por múltiples circunstancias, entre ellas el concurso premeditado de varias personas, el ensañamiento, la alevosía y la violencia de género. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena a prisión perpetua.

Por otra parte, la defensa también cuestionó la solidez de la imputación y aseguró que hasta el momento no existen pruebas objetivas que ubiquen a su cliente en la escena del crimen. En la apelación presentada, sostuvo que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar y que la acusación carece de elementos concluyentes para sostener la responsabilidad penal de Valverde.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo la órbita de la Justicia Federal, que además analiza posibles vínculos del hecho con actividades relacionadas con el narcotráfico y otras redes delictivas.