Florencia Peña canceló su viaje al Mundial tras la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi

Su hijo Juan Otero confirmó que la actriz suspendió el viaje a Estados Unidos previsto para la próxima semana. Aseguró que la situación la afectó emocionalmente y negó intencionalidad contra el entorno de Lionel Messi.

Hoy 18:04

En medio de la repercusión generada por la información errónea vinculada a Jorge Messi, difundida al aire por la actriz y conductora Florencia Peña, se conoció en las últimas horas una decisión personal que tomó la artista: canceló el viaje que tenía previsto a Estados Unidos para presenciar el Mundial.

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La confirmación fue realizada por su hijo, Juan Otero, quien brindó detalles en un móvil del programa LAM (América TV). Según explicó, el plan familiar contemplaba viajar la próxima semana, pero finalmente fue suspendido.

“Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial. Nos íbamos la semana que viene, pero bueno... no nos vamos a ir, obviamente”, expresó Otero al aire.

El joven también relató cómo vivió su madre las horas posteriores a la polémica, asegurando que la situación tuvo un fuerte impacto emocional. “Ella en lo único que pensaba era: ‘Perdón, hijo, que no nos vamos de viaje’. Lloraba pidiéndome perdón porque no nos podíamos ir”, contó.

En ese sentido, destacó el rol materno de la actriz y sostuvo que el episodio la afectó profundamente. “Nunca deja su rol de madre, por eso siento que es una gran persona que no se merece esto”, agregó.

Por último, Otero buscó aclarar las interpretaciones surgidas en torno a la situación y negó cualquier intención de agravio hacia el capitán de la Selección Argentina o su entorno. “Esto no fue un ataque a Messi, aunque sí tuvo un daño colateral. Pero mi vieja ama a Messi”, concluyó.