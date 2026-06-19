El MPF emitió un comunicado sobre el choque fatal con un patrullero: qué medidas dispuso

El organismo informó que los policías que viajaban en el patrullero fueron sometidos a exámenes toxicológicos y de alcoholemia. Además, se ordenaron pericias y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.
La Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Publico Fiscal, se encuentra investigando un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Antenor Álvarez y la colectora de avenida Lugones, en el que estuvieron involucrados un vehículo oficial de la Policía de la Provincia y una motocicleta en la que se trasladaban tres personas.
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Como consecuencia del hecho, dos personas mayores de edad fallecieron, mientras que una menor resultó lesionada y permanece internada, encontrándose fuera de peligro.
En el marco de la investigación, los fiscales dispusieron la inmediata detención del conductor del móvil policial y su acompañante, además se realización de exámenes de alcoholemia y toxicológicos, junto con las pericias técnicas correspondientes.
La investigación continúa con la producción de diversas medidas probatorias tendientes a establecer la mecánica del siniestro y determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas del hecho.