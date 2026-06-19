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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 15º
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Policiales

El MPF emitió un comunicado sobre el choque fatal con un patrullero: qué medidas dispuso

El organismo informó que los policías que viajaban en el patrullero fueron sometidos a exámenes toxicológicos y de alcoholemia. Además, se ordenaron pericias y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

Hoy 18:15
ministerio publico fiscal

La Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Publico Fiscal, se encuentra investigando un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Antenor Álvarez y la colectora de avenida Lugones, en el que estuvieron involucrados un vehículo oficial de la Policía de la Provincia y una motocicleta en la que se trasladaban tres personas.

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Como consecuencia del hecho, dos personas mayores de edad fallecieron, mientras que una menor resultó lesionada y permanece internada, encontrándose fuera de peligro.

En el marco de la investigación, los fiscales dispusieron la inmediata detención del conductor del móvil policial y su acompañante, además se realización de exámenes de alcoholemia y toxicológicos, junto con las pericias técnicas correspondientes.

La investigación continúa con la producción de diversas medidas probatorias tendientes a establecer la mecánica del siniestro y determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas del hecho.

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